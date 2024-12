Caminhões que caíram no rio Tocantins carregavam material corrosivo; buscas por vítimas são suspensa

Pelo menos dois dos caminhões que caíram da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, sobre o rio Tocantins, neste domingo (22), transportavam materiais altamente corrosivos, segundo informações confirmadas pela Prefeitura de Estreito. Por conta da presença desse material dentro d’água, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas por vítimas desaparecidas.

De acordo com comunicado oficial da prefeitura, os caminhões transportavam defensivos agrícolas e produtos químicos corrosivos. Em razão disso, a população foi orientada a evitar qualquer tipo de contato com a água do rio Tocantins até segunda ordem.

“Solicitamos a todos os moradore​s e comunidades situadas a jusante da barragem de Estreito que evitem qualquer contato com a água do rio. O contato com esses produtos pode desencadear reações químicas graves e oferecer sérios riscos à saúde, como queimaduras, intoxicações e outros problemas”, alertou a nota oficial da prefeitura.

Segundo a prefeitura, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local avaliando e monitorando a situação. A prefeitura também recomenda que a população aguarde novas orientações oficiais antes de utilizar a água para qualquer finalidade.