​Caminhão usa desvio indevidamente e arranca parte do teto do BRT em Belém

Um caminhão de uma empresa de colchões foi flagrado usando indevidamente a pista improvisada para desvios de carros pequenos, na BR-316, em Belém, e arrancando parte do teto onde vai funcionar uma parada do BRT. Não há informações sobre quando exatamente o caso ocorreu, mas o vídeo começou a ser compartilhado em grupos de troca de mensagens no início da noite desta segunda-feira (26). Não há relatos de pessoas feridas.​​

