Caminhão tomba na avenida Augusto Montenegro em horário de pico

Um caminhão carregado com 28 toneladas de arroz tombou na noite desta quarta-feira (18), na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, próximo a um condomínio de luxo e a um shopping center da região. O acidente ocorreu na via de sentido Entroncamento-Icoaraci, em um dos horários de maior fluxo de veículos, resultando em trânsito ainda mais lento na via.

O veículo, pertencente a uma empresa de logística, seguia em direção ao porto de Barcarena quando um dos eixos caiu em um fosso entre a via e a calçada do condomínio. O motorista, único ocupante, não sofreu ferimentos. Apesar de não conceder entrevista, o condutor atribuiu o acidente ao desnível entre a pista e a calçada.

Um representante da empresa esteve no local e informou que a remoção do caminhão será feita durante a madrugada, quando o movimento na avenida é reduzido, a fim de evitar maiores transtornos. Ele também destacou que o veículo está assegurado e que a empresa possui o equipamento necessário para realizar a retirada.

A situação foi acompanhada por muitos motoristas que enfrentaram congestionamento enquanto aguardavam a normalização do tráfego. Alguns, mais curiosos, reduziam a velocidade e atrasavam ainda mais o fluxo. A primeira equipe de agentes a chegar no local foi da Polícia Militar, que logo em seguida acionou a Semob.