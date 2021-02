Caminhão tomba em rotatória e motorista fica ferido

Um motorista, que não teve o nome divulgado, levou e provocou um susto na manhã desta sexta-feira (19) ao perde o controle de um caminhão em uma manobra e tombar o veículo de grande porte no chão, na rotatória da avenida Araguaia com a rua Santa Terezinha, no centro da cidade de Redenção, no sudeste do Pará. O veículo virou no meio da pista e o barulho foi grande.

O condutor sofreu apenas ferimentos leves, no entanto, o caminhão ficou bastante danificado. Por causa do acidente, o trânsito ficou interrompido por horas no trecho, até que se conseguisse retirar o caminhão da pista.

Transeuntes afirmaram que são comuns acidentes no local.