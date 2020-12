Caminhão que transportava quase 25 m³ madeira de forma ilegal é apreendido em Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite deste domingo (27), um caminhão que transportava madeira de forma ilegal no Km 53 da rodovia federal BR-316, no município de Castanhal. No total, foram apreendidos 24,10 metros cúbicos de madeira serrada, nos perfis sarrafo, ripas, tábua e viga. O condutor do veículo assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.

Segundo a PRF, o flagrante ocorreu por volta das 22h, após os agentes realizarem a abordagem do caminhão, modelo Mercedes Benz/L, que transportava a madeira. Solicitada a documentação referente à carga, o condutor apresentou Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) e Documento de Origem Florestal (DOF) com divergências nas informações, tornando assim o documento inválido.

Após uma verificação completa do veículo, os policiais encontraram, ainda, uma cartela com 11 comprimidos de anfetamina. Também foi constatado que os elementos identificadores do veículo haviam sido adulterados, e que o mesmo possuía registro de furto do dia 10 de outubro de 2015, na cidade de São José dos Pinhais, no Estado do Paraná.

Além disso, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo condutor constava registro de extravio. Diante dos fatos, o caminhão e a madeira foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Após assinar o TCO, o motorista foi liberado, comprometendo-se a comparecer em juízo quando convocado.