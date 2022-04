Caminhão que transportava ilegalmente 27 toneladas de cassiterita é apreendido pela Sefa

Um caminhão que transportava 27 toneladas de cassiterita (principal minério do estanho) com nota fiscal falsa foi apreendido pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) no último domingo, 24, no município de Marabá, no sudeste do Pará.

O caminhão, tipo bitren, vinha de São Félix do Xingu, sudeste do Estado, com destino a Barcarena, região do nordeste paraense, e foi retido pela equipe de fiscalização no posto fiscal da ferrovia, na PA-155, em Marabá. "Foi apresentada nota fiscal que tinha como início da operação a cidade de Ariquemes, em Roraima. Após análise e depoimento do condutor descobrimos que o carregamento foi feito em São Félix do Xingu, no Pará. A tentativa é de fugir do recolhimento do imposto alegando que o minério é oriundo de outro estado, quando ele realmente foi extraído no Pará", contou o coordenador da unidade fazendária de Carajás, fiscal de receitas estaduais Gustavo Bozola.

O valor da mercadoria é de R$ 750 mil. A nota foi desconsiderada e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 229,500mil, referente a imposto mais multa. Toda a documentação sobre a carga será entregue à Polícia Federal. O veículo continua retido à espera do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).