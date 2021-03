Caminhão derruba poste, que cai em cima de carro no bairro do Marco, em Belém

A colisão entre um caminhão e um poste resultou em um carro doméstico parcialmente destruído na tarde desta terça-feira (2), no bairro do Marco, em Belém. Tudo ocorreu após o motorista do caminhão dar marcha-ré e atingir o poste, que em seguida caiu em cima de um veículo que estava estacionado em frente ao condomínio Nahum, na área de visitantes. O acidente foi por volta das 16h, na avenida Doutor Freitas, entre as avenidas João Paulo II e Almirante Barroso.

A síndica e vice-síndica do prédio, Thalia Pereira e Silei Moreira explicam que o condutor do caminhão chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após a colisão. "Não sabemos o motivo, mas ele foi carregado para fora do caminhão e recebeu atendimento. Ele simplesmente deu uma ré e bateu no poste", detalha Silei.

O carro atingido, um modelo Honda Fit, pertence à sogra de um dos moradores do prédio. A proprietária não foi localizada, mas ela nã estava dentro do veículo quando tudo ocorreu.

Ainda conforme o relato de Silei, após o motorista do caminhão receber atendimento, o dono do veículo foi até o local. "Ele saiu e levou o caminhão rapidamente. Felizmente foram apenas danos materiais", enfatizou. Não há informações se o motorista passou mal ao volante, ou se ficou ferido no acidente.

Por conta da colisão que danificou parte da fiação elétrica ligada ao poste, o abastecimento de energia elétrica precisou ser interrompido e funcionários da Equatorial Pará estão no local. Segundo um deles, o trabalho vai prosseguir por algumas horas e deverá ser finalizado à noite.