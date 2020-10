Caminhão com identificação adulterada é apreendido pela PRF na BR-230, em Pacajá

Um caminhão utilizado para transporte de madeira foi apreendido durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 230, no quilômetro 413. A apreensão ocorreu nesta terça-feira (27), no município de Pacajá, no sudoeste paraense. Durante a ação, os agentes constataram a adulteração de alguns elementos de identificação no veículo. A informação foi divulgada pela PRF no início da tarde desta quarta-feira (28).

Após o flagrante, o condutor foi encaminhado para Delegacia de Policia Civil de Pacajá e o veículo foi apreendido e encaminhado aos órgãos competentes. A identidade do motorista não foi revelada pela PRF.

A identificação original do veículo indicou o registro de furto registrado no estado do Amapá, em Macapá, em 17 de outubro de 2017.