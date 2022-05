Caminhão cai na baía do Guajará, próximo ao Ver-o-Rio, em Belém

Na manhã desta quarta-feira (25), um caminhão derrapou e caiu em direção à baía do Guajará, em um porto próximo ao Complexo do Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém. O acidente teria acontecido por volta das 7h30 da manhã. Apesar do susto, informações preliminares dão conta de que não houve feridos.

O condutor do caminhão estaria fazendo uma manobra em cima do trapiche quando a cabine onde fica o motorista caiu nas águas, ficando parcialmente submersa. Trabalhadores do porto chegaram a tentar puxar o caminhão com a ajuda de outro veículo, mas o cabo utilizado se rompeu.

A Redação Integrada de O Liberal está acompanhando a situação. A matéria está sendo atualizada.