Câmeras registram suspeito de atirar em jovem no Complexo do Vadião da UFPA

Câmeras de um circuito interno da Universidade Federal do Pará (UFPA) registraram imagens do suspeito que teria baleado um jovem durante uma tentativa de assalto em uma festa no complexo do Vadião, da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. O crime ocorreu na última semana, no dia 7. O rapaz atingido pelo disparo de arma de fogo é aluno da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Até o momento, o estado de saúde dele não foi revelado.

As imagens obtidas pela polícia mostram que, às 20h50, da última sexta-feira, o suspeito apareceu ao lado de uma motocicleta Honda de placa RWK-8H74, de modelo e cor que não foram informados. O suspeito, que aparece no vídeo, usava boné, uma camisa listrada e calça no dia do crime. Pela filmagem é possível vê-lo mexendo no veículo. “Chegou sozinho”, diz um homem ao fundo da gravação sobre o suspeito que teria atirado na vítima.

O homem visto no vídeo, até a última atualização desta reportagem, não tinha sido preso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

UFPA confirma que assaltante fugiu em motocicleta

Por meio de nota, a Universidade Federal do Pará informou que o estudante de graduação é de outra instituição de ensino e que foi baleado nas dependências do Campus Universitário do Guamá, por ocasião de festa no Complexo do “Vadião”. E que o assaltante fugiu em uma motocicleta.

A universidade também explicou que o baleamento ocorreu após tentativa de assalto e que o estudante foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento no Pronto-Socorro do Guamá.

"A UFPA iniciou imediatamente a apuração da ocorrência e comunicou os fatos à Polícia Civil do Estado do Pará. Internamente, foram iniciadas pesquisas em imagens de câmeras da instituição, com o propósito de identificar o assaltante, que fugiu em uma motocicleta.", detalhou.

O crime

Um acadêmico da UFPA, que preferiu não se identificar, disse que a vítima teria reagido a um assalto direcionado a uma amiga, de quem estava na companhia. O aluno da UEPA foi alvejado no abdômen. Ele passou por cirurgia e até o último sábado (8), seguia internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua

Vadião sem festas

Após o crime, a UFPA suspendeu a realização de festas no Complexo do Vadião. Não há uma previsão de retorno das atividades no local.