Jovem baleado no Vadião da UFPA é estudante da Uepa, confirma universidade

O jovem baleado na noite da última sexta-feira (07), durante tentativa de assalto em festa no complexo do Vadião, da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém, é estudante da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A informação foi confirmada pela própria Uepa, que afirmou que está acompanhando as investigações do caso.

"A Universidade do Estado do Pará (Uepa) lamentou o ocorrido e confirma que o jovem é aluno da instituição. A Uepa acompanha o caso junto às autoridades competentes e informa que não há autorização de familiares e/ou responsáveis para divulgar informações sobre o estado de saúde do estudante.", detalhou, em nota.

Imagens que circularam em grupos de WhatsApp mostram o momento em que o jovem está ferido no chão do campus, cerca por alguns conhecidos. E o momento em que ele é levado para assistência médica por meio da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A reportagem apurou com fontes ligadas à vítima que ele foi baleada depois de reagir à tentativa de assalto contra uma amiga, de quem estava na companhia. E que ele passou por uma cirurgia e que está internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. Entretanto, ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de disparos que o atingiram nem sobre o estado de saúde dele.

UFPA confirma que assaltante fugiu em motocicleta

Por meio de nota, a Universidade Federal do Pará informou que o estudante de graduação é de outra instituição de ensino e que foi baleado nas dependências do Campus Universitário do Guamá, por ocasião de festa no Complexo do “Vadião”. E que o assaltante fugiu em uma motocicleta.

A universidade também explicou que o baleamento ocorreu após tentativa de assalto e que o estudante foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento no Pronto-Socorro do Guamá.

"A UFPA iniciou imediatamente a apuração da ocorrência e comunicou os fatos à Polícia Civil do Estado do Pará. Internamente, foram iniciadas pesquisas em imagens de câmeras da instituição, com o propósito de identificar o assaltante, que fugiu em uma motocicleta.", detalhou.

O comunizado da UFPA também informou que as festas nos campi Guamá estão suspensas. "A UFPA acompanha o atendimento ao discente, na expectativa de sua recuperação plena.", finalizou.

Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará informou que investiga o caso. "Diligências estão sendo realizadas para coletar informações sobre a ocorrência e identificar os envolvidos.", disse a nota.