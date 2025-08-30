Câmeras registram dupla armada com faca assaltando mulher em Santarém

Dois homens assaltaram uma mulher na avenida Muiraquitã, próximo à Turiano Meira, no bairro Interventoria, em Santarém. Para conseguir identificar os suspeitos, a Polícia Civil divulgou na sexta-feira (29/8) vídeos de circuitos de câmeras de segurança. O crime ocorreu na quinta (28/8).

As filmagens mostram a vítima caminhando na calçada e dois homens atrás dela, um deles sem camisa e o outro de camisa azul. Os suspeitos a abordam e tomam à força a mochila que a mulher carregava.

Pela gravação, é possível ver que um dos suspeitos estava armado com uma faca. Após pegarem os pertences da vítima, a dupla foge e a mulher ainda tenta correr atrás deles. Depois disso, os vídeos terminam.

Conforme o portal O Impacto, dentro da bolsa da vítima havia um celular, documentos pessoais, cartões de crédito e um cordão de ouro.

Para a polícia, a mulher relatou que foi feita uma compra no cartão dela no valor de R$ 100, com registro de ser de uma empresa de Manaus, no Amazonas.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro dos dois assaltantes pode ser repassada ao NIOP (190) ou Disque-denúncia (181). Sua identidade será mantida em sigilo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.