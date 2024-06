Câmeras registram acidente envolvendo motociclista no bairro do Castanheira, em Belém

Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente de trânsito envolvendo um motociclista na manhã desta terça-feira (18/06), no bairro do Castanheira, em Belém. Segundo as informações iniciais, a vítima precisou ser socorrida após cair na pista e sofrer escoriações pelo corpo, quando trafegava pela rua Euclides da Cunha.

As imagens mostram o momento em que o homem está sendo socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, por volta de 8h55. Não há detalhe sobre o que teria ocorrido para causar o acidente ou a identidade da vítima. Viaturas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estiveram na área realizando a organização do fluxo de veículos. O homem foi encaminhado para uma unidade de saúde ainda consciente.