Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Câmeras de segurança supostamente usadas por facção criminosa são apreendidas no Guamá

Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos

O Liberal
fonte

Os equipamentos estavam instalados em pontos estratégicos, com a finalidade de monitorar moradores e vigiar a atuação das forças de segurança. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta terça-feira (19), cinco câmeras clandestinas que eram utilizadas por uma facção criminosa no bairro do Guamá, em Belém. Os equipamentos estavam instalados em pontos estratégicos, com a finalidade de monitorar moradores e vigiar a atuação das forças de segurança, especialmente a aproximação de policiais e viaturas nas áreas de comercialização de drogas. Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos.

Segundo a polícia, três das câmeras foram localizadas em um poste de energia elétrica na passagem Sururina, nas proximidades das passagens Ezeriel e Liberato de Castro. Outras duas estavam instaladas na parte superior de uma pastelaria, na esquina da passagem Sururina com a passagem Alegre, e na passagem Alegre com a avenida Barão de Igarapé Miri.

A operação foi coordenada pela Seccional Urbana do Guamá e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), responsável por auxiliar na geolocalização dos dispositivos e identificar pessoas ligadas ao esquema criminoso. As investigações apontam que as câmeras foram instaladas a mando do traficante conhecido como “Leozinho”, um dos líderes da facção, atualmente homiziado no Rio de Janeiro. Os equipamentos foram recolhidos e encaminhados para perícia técnica.

Durante a ação, os policiais prenderam Noel Souza de Andrade, de 36 anos, identificado como membro do Comando Vermelho e apontado como responsável pela instalação dos equipamentos. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de associação para organização criminosa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

câmeras de segurança

bairro do guamá em belém

apreensão de câmeras de segurança

facção criminosa no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

pará

Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local

19.08.25 23h52

POLÍCIA

Suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso durante operação em Marabá

A prisão ocorreu após a criança ser internada no Hospital Municipal de Marabá (HMM) na noite anterior com sinais de violência sexual

19.08.25 23h36

POLÍCIA

Câmeras de segurança supostamente usadas por facção criminosa são apreendidas no Guamá

Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos

19.08.25 23h10

POLÍCIA

Polícia prende mais um suspeito de envolvimento em morte de bebê em Marabá

De acordo com o delegado Vinicius Cardoso, superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Pará, outros suspeitos já foram identificados

19.08.25 22h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

pará

Criança de 2 anos é reanimada por policiais militares após mal súbito em Igarapé-Açu

Após estabilizar o quadro, a equipe levou o menino até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu na própria viatura, devido à dificuldade de acesso de uma ambulância ao local

19.08.25 23h52

POLÍCIA

Suspeito de planejar atentado contra servidor público é preso com drogas em Belém

O homem teria envolvimento com facção criminosa e estaria planejando um atentado contra a vida de um servidor público

30.07.25 21h51

POLÍCIA

Operação que investiga sequestro de empresário de Ananindeua prende 7 pessoas

O líder do grupo, segundo a Polícia Civil, estava no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, e foi um dos alvos da ação

10.06.25 12h06

POLÍCIA

Câmeras de segurança supostamente usadas por facção criminosa são apreendidas no Guamá

Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos

19.08.25 23h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda