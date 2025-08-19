Câmeras de segurança supostamente usadas por facção criminosa são apreendidas no Guamá

A Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta terça-feira (19), cinco câmeras clandestinas que eram utilizadas por uma facção criminosa no bairro do Guamá, em Belém. Os equipamentos estavam instalados em pontos estratégicos, com a finalidade de monitorar moradores e vigiar a atuação das forças de segurança, especialmente a aproximação de policiais e viaturas nas áreas de comercialização de drogas. Um homem foi preso suspeito de instalar os equipamentos.

Segundo a polícia, três das câmeras foram localizadas em um poste de energia elétrica na passagem Sururina, nas proximidades das passagens Ezeriel e Liberato de Castro. Outras duas estavam instaladas na parte superior de uma pastelaria, na esquina da passagem Sururina com a passagem Alegre, e na passagem Alegre com a avenida Barão de Igarapé Miri.

A operação foi coordenada pela Seccional Urbana do Guamá e contou com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), responsável por auxiliar na geolocalização dos dispositivos e identificar pessoas ligadas ao esquema criminoso. As investigações apontam que as câmeras foram instaladas a mando do traficante conhecido como “Leozinho”, um dos líderes da facção, atualmente homiziado no Rio de Janeiro. Os equipamentos foram recolhidos e encaminhados para perícia técnica.

Durante a ação, os policiais prenderam Noel Souza de Andrade, de 36 anos, identificado como membro do Comando Vermelho e apontado como responsável pela instalação dos equipamentos. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de associação para organização criminosa.