Câmeras de segurança registram furto de bebidas em loja de produtos regionais no Mercado de São Brás

O caso ocorreu no domingo (25), mas só veio à tona nesta terça-feira (27), após a circulação do vídeo nas redes sociais

O Liberal
fonte

Câmeras de segurança registram furto de bebidas em loja de produtos regionais no Mercado de São Brás. (Reprodução/ redes sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem furta duas garrafas de bebida de uma loja de produtos regionais localizada no novo Mercado de São Brás, no bairro de São Brás, em Belém. O caso ocorreu no domingo (25), mas só veio à tona nesta terça-feira (27), após a circulação do vídeo nas redes sociais.

A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, o suspeito aparece caminhando em frente à loja, observa o interior do local e, ao perceber que aparentemente não há ninguém, entra no espaço.

Em seguida, ele coloca duas garrafas de bebida dentro de uma sacola e deixa o local sem demonstrar pressa.

As imagens não permitem confirmar se havia algum funcionário no estabelecimento no momento do furto.

