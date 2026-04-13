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Polícia

Câmeras de segurança registram colisão que destruiu veículos na Presidente Vargas, em Belém

O caso ocorreu na manhã do último domingo (12).

O Liberal
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Câmeras de segurança registram colisão que destruiu veículos na Presidente Vargas, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente que deixou vários veículos danificados na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. O caso ocorreu na manhã do último domingo (12). Nos vídeos, é possível ver quando um carro em alta velocidade perde o controle e atinge, em sequência, carros e motos que estavam estacionados ao longo da via, ao lado da Praça da República.

Com a colisão, cinco veículos foram danificados, sendo três carros e duas motocicletas. Uma das motos ficou bastante destruída. Apesar dos prejuízos materiais significativos, não houve registro de pessoas feridas.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, o acidente ocorreu por volta das 6h30 e teria sido provocado por um motorista identificado como Michel Dias de Almeida, que conduzia um Toyota Corolla preto. Conforme o relatório policial, ele apresentava sinais de estar sob efeito de substâncias alucinógenas no momento da ocorrência.

A PM foi acionada por meio do Centro Integrado de Operações (Ciop), mas, ao chegar ao local, a ocorrência já estava sendo atendida por uma equipe da Guarda Municipal de Belém, que ficou responsável pelos procedimentos. Os envolvidos foram encaminhados à Seccional de São Brás. Testemunhas relataram que o veículo trafegava de forma desgovernada antes de atingir os automóveis estacionados. O caso segue sob apuração para esclarecer as circunstâncias do acidente e possíveis responsabilidades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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