Câmeras de segurança registram assalto em farmácia de Belém

Uma farmácia localizada no bairro da Sacramenta, em Belém, foi alvo de um assalto praticado por dois homens armados. A data exata da ocorrência não foi revelada e o caso veio a tona após um vídeo do circuito interno local, que mostra a ação dos criminosos, ser divulgado.

Os suspeitos entraram no local e se dirigiram diretamente às duas funcionárias que estavam no atendimento. Um dos assaltantes vestia uma camisa branca e boné preto. Ele abriu a gaveta do caixa e recolheu parte do dinheiro.

Enquanto isso, o outro criminoso, que usava camisa preta e boné da mesma cor, manteve as funcionárias sob ameaça, apontando uma arma e exigindo seus pertences. Entre os itens roubados estavam celulares, um notebook que estava sobre o balcão e joias de uso pessoal, como pulseiras, cordões e brincos.

Antes de fugirem, os assaltantes também pediram uma sacola plástica para levar outros produtos da farmácia, inclusive desodorantes.

Informações sobre o paradeiro dos suspeitos podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181.