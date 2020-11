Câmeras de segurança registraram um estupro ocorrido no município de Placas, região do Baixo Amazonas, no Pará. O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de novembro e as imagens chocantes começaram a ser divulgadas amplamente na região nos últimos dias. No registro, José Ribamar Pereira, de 64 anos, é visto abusando sexualmente de uma mulher desacordada na calçada de uma casa lotérica da cidade.

Nas imagens, é possível ver que a vítima não esboça qualquer tipo de reação, enquanto o homem, que trabalhava como agricultor, avalia a possibilidade de cometer o crime. Após algumas tentativas e um aparente receio de que alguém o veja, o estuprador consegue despir a vítima até que concretiza o abuso sexual.

Após violentar a vítima, o homem sai como se nada tivesse acontecido e deix a mulher ainda desacordada no chão, mas agora sem as roupas. De acordo com a Polícia Civil de Placas, a vítima tem transtornos mentais e estava embriagada no momento do crime.

José Ribamar foi preso em flagrante pela Polícia Civil no dia 14 de novembro. O criminoso, que não tinha passagem pela Polícia, foi transferido para o presídio de Altamira e está à disposição da Justiça.