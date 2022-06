Câmeras de segurança podem ajudar a identificar suspeito de matar jovem em Parauapebas

Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a identificar os suspeitos de envolvimento na morte da jovem Vitória Dias da Silva, 17 anos, morta a tiros por volta de 6h da manhã do último domingo (12). O caso aconteceu em frente a um hotel, localizado na esquina da Rua 133, com a avenida Sônia Cortez, bairro Beira Rio II, no município de Parauapebas, região sudeste do Pará. As informações são do Correio de Carajás.

O vídeo, que tem 38 segundos de duração, mostra um carro branco parado em frente ao hotel. A vítima sai do veículo acompanha de uma amiga. Vitória aciona o interfone e o suspeito chega de moto. A garota olha para o homem e, ao virar o rosto, ele saca a arma e realiza o disparo. A vítima é atingida com um tiro na cabeça e cai na calçada. Antes de fugir, o suspeito efetua mais um tiro.

A amiga da jovem entra no hotel e outras pessoas que estavam dentro do carro atravessam a rua. O motorista do automóvel arranca mesmo com as portas abertas.

Pelas imagens é possível ver que o autor dos disparos é canhoto e pode ser um fator importante durante as investigações das autoridades policiais.

Testemunhas afirmam que dois homens participaram do homicídio

Testemunhas relataram que a vítima estaria conversando com amigas, numa calçada em frente a um hotel da cidade. Dois homens em uma moto teriam se aproxim​​ando. Um deles, o garupa, sacou uma arma e disparou várias vezes em direção à cabeça de Vitória. Ela não teve chance de ser socorrida e morreu instantaneamente.

Antes de ser removido, o corpo de Vitória e o local do crime foram periciados pela Polícia Científica do Pará (PCP), para a coleta de informações que ajudem nas investigações e no esclarecimento da causa da morte.