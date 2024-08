Câmera de segurança registra atentado que matou sargento na Terra Firme, em Belém

Câmeras de segurança de uma residência registraram a execução do primeiro sargento da Polícia Militar do Pará, Jairo Gomes Neves, de 56 anos. Ele foi alvejado com 21 tiros na noite de quarta-feira (21/8), na rua Santa Helena, no bairro da Terra Firme, em Belém. O PM jogava dominó com amigos quando foi surpreendido por quatro suspeitos que estavam em duas motos.

Pelas imagens é possível ver que o sargento estava sentado próximo a entrada da rua, que dá acesso ao canal do Tucunduba. Por volta de 21h35 ele foi alvejado. As câmeras ainda registraram os suspeitos nas motos fazendo os disparos. Logo após executar o sargento, os suspeitos fugiram em direções diferentes e não foram mais vistos. Ainda não há mais detalhes sobre quem seriam os executores ou a motivação para a execução.

A vítima era lotada na Casa Militar. Moradores da área informaram que o sargento não morava na rua onde o crime ocorreu, mas costumava frequentar o local, onde tinha amizades. Não há confirmação se o sargento vinha sofrendo ameaças que pudessem culminar na execução. Também não foi confirmado se ele estava armado no momento do ataque e se os criminosos levaram alguma arma.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e aguarda o retorno.