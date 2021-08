Cadela supostamente abandonada em shopping de Belém é adotada e recebe novo lar

Após ter sido supostamente abandonada dentro do Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário, em Belém, a cadela Cristal, como foi batizada por colaboradores do estabelecimento, já está em um novo lar, recebendo muito amor, cuidado e proteção.

Cristal, que é da raça Golden Retriever, foi adotada por um casal de amigos de uma colaboradora do shopping, onde ela foi deixada e amparada na última quarta-feira (18). A cadela, segundo informações de testemunhas, estava bastante magra e com um machucado na região da cabeça.

Inicialmente, funcionários das lojas acreditavam que o animal teria apenas se perdido de seu dono. Porém, como ninguém apareceu procurando por ela, no prazo de 24h, a hipótese é de que a cadela tenha sido abandonada por seu tutor.

Foi uma colaboradora de uma das lojas do shopping quem notou que algo estava errado com a cadela. “Compartilhei no grupo do trabalho e todo mundo se mobilizou para ajudar, até que conseguimos a autorização da administração do shopping para ela passar a noite aqui. Ela foi para a veterinária, recebeu tratamento no pet shop e ganhou acessórios novos”, contou.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com os novos tutores de Cristal, que não quiseram conceder entrevista.