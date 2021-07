Cadela é feita de ‘vigia’ e, supostamente, abandonada em terreno no Umarizal

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cadela, de raça ainda não identificada, possivelmente abandonada em um terreno, aparentemente de propriedade privada, dominado pelo mato, na rua Manoel Evaristo, entre a Curuçá e Senador Lemos, no bairro do Umarizal, em Belém.

Através das imagens, é possível observar que a cadela pode estar sendo maltratada. “Sem água, sem comida, extremamente emagrecida, tremendo, não dá conta de ficar em pé. A cachorra está mancando no meio de fezes, num terreno abandonado, cheio de mato. Sem nenhum tipo de assistência”, disse uma moradora das proximidades do local.

Enquanto a cena é gravada, um grupo de vizinhos está reunindo na calçada de uma residência, ao lado do terreno onde o cachorro está possivelmente esquecido. Eles parecem nem atentar para um possível crime de maus-tratos sendo cometido às proximidades.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), através da Polícia Civil do Estado do Pará, e aguarda retorno.

Lei

Segundo a Lei 9.605, Art. 32, todo aquele que praticar o ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos poderá sofrer detenção de três meses a um ano, e multa. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas será de reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020). A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorrer morte do animal.

Denúncias

Denúncias de crimes de maus-tratos contra animais podem ser feitas pelas Disque Denúncia 181, pelo (91) 3238-3132 / 3238-1225 - Demapa ou na Divisão Especializada, situada na rodovia Augusto Montenegro, km-1, n°155, Marambaia.