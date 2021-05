Cadáver encontrado em Tailândia pode ser de jovem obrigada a gravar 'confissão'

O cadáver encontrado às margens de um córrego no Jardim Liberdade, loteamento do município de Tailândia, no nordeste paraense, pode ser o de Érica da Silva, de 19 anos. A jovem gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais em que faz uma espécie de "confissão" antes de ser executada. O crime ocorreu entre a noite de domingo (16) e a madrugada de segunda-feira (18), mas o corpo foi encontrado horas depois, já pela manhã.

Na gravação, Érica aparece vestindo um biquíni azul, muito similar ao que apresenta o corpo encontrado nas margens do córrego. Pelas imagens, é possível perceber que a jovem está sendo coagida por outra pessoa, ao que tudo indica um homem, a falar.

A mulher nega que tenha atraído o "finado Jack" até um matagal para ser morto. Trata-se, na verdade, de Adinaldo Marques Pires, de 20 anos, que foi morto a tiros no início do mês, em Ourilândia do Norte, a 637 quilômetros de Tailândia. Segundo a descrição da gravação, a jovem foi morta com um tiro na nuca logo em seguida. As informações são do Portal Tailândia.

A execução possivelmente está relacionada a briga entre facções criminosas.

A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar o caso, mas as investigações seguem em sigilo.