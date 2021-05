Cadáver é encontrado em boate desativada no bairro do Reduto, em Belém

O cadáver de um homem não identificado foi encontrado, no início da tarde desta segunda-feira (170, em um prédio em obras no bairro do Reduto, em Belém. Tratava-se de um homem de meia idade, por volta dos 40 anos, e possivelmente em situação de rua. Ele tinha um ferimento na altura do peito, que pode ter sido causado por uma espécie de chave de fenda ou por um disparo de arma de fogo. O caso ocorreu na travessa Rui Barbosa, entre a Senador Manoel Barata e a rua 28 de setembro, em uma edificação onde já funcionou uma boate para o público LGBT.

O tenente Kepler, da Polícia Militar, detalha que uma guarnição foi acionada por volta de 13 horas para atender a ocorrência. O cadáver foi encontrado pelo proprietário do prédio, que foi verificar uma manutenção no local. "Provavelmente era um morador de rua. Ele vestia apenas uma bermuda e uma camisa e estava bastante sujo. Segundo o proprietário, o imóvel havia sido arrombado. Sábado ele havia iniciado o reparo e hoje, quando veio concluir o serviço, já encontrou o homem morto", conta.

A área onde o caso ocorreu tem como característica a incidência de furtos nas instalações das edificações. Ao lado da vítima, foi encontrada uma sacola com fios de cobre e um cachimbo. "Ele provavelmente entrou para furtar cobre, material de fios elétricos e tubos de ar condicionado que são feitos de cobre. É comum essa comercialização no mercado negro", detalhou o tenente da PM.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada de agentes civis e de uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC). Segundo o trabalho da perícia criminal, é difícil precisar há quantos dias o óbito ocorreu. O homem tinha uma lesão na área da mamária direita, que pode ser por conta de um disparo de arma de fogo ou de instrumento como uma chave de fenda, por exemplo, detalhou ainda a perícia. Apenas um exame de necropsia irá confirmar a causa exata da morte.

O delegado Davi Cordeiro, da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil, informou que um inquérito será instaurado para apurar o caso. Testemunhas ainda serão ouvidas ao longo da semana. O caso foi registrado na Seccional do Comércio.