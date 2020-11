Homem esfaqueia outro por causa de um cachorro em Parauapebas

A Guarda Municipal, em Parauapebas, cidade do sudeste estadual, prendeu no final da manhã, desta quarta-feira (18), William Vieira de Carvalho logo após ele brigar e dar uma facada nas costas de Paulo Farias de Sousa, que assistido no Hospital Municipal passa bem.

De acordo com os agentes da Guarda Municipal, cuja sede fica bem em frente ao Hospital Municipal de Parauapebas, Paulo recebeu atendimento na unidade hospitalar, e de imediato foi pedir ajuda à Guarda Municipal.

Vítima e agressor brigaram de forma violenta no meio da rua por causa de um cachorro entretanto a causa do desentendimento entre os dois homens até agora não foi esclarecida por ninguém. William Carvalho usou uma pequena faca de mesa para golpear Paulo Sousa pelas costas.

Ao tomarem conhecimento da agressão pela vítima, agentes da Guarda Municipal foram à rua onde a confusão aconteceu e não demoraram a prender o acusado, que inclusive ainda estava com a faca.

Os agentes conduziram agressor e vítima para a 20ª Seccional para os procedimentos legais.