Cachorrinha sobrevive a incêndio em apartamento de condomínio no Tapanã

Um dia após o incêndio que assustou moradores do Condomínio Allegro Montenegro, no bairro do Tapanã, em Belém, pessoas seguem encarando as consequências do incidente. Segundo relato dos condôminos, o Corpo de Bombeiros interditou a torre do apartamento onde o fogo começou, e o local, a perícia deve analisar os danos causados pelo fogo.

Para alívio dos moradores, a cachorrinha que morava no apartamento foi achada com vida, mesmo após ter ficado presa no apartamento que pegou fogo.

A reportagem entrou em contato com a adminsitração do condomínio Allegro Montenegro, que se negou a prestar mais informações sobre o caso. O Corpo de Bombeiros do Pará também foi acionado, e assim que responder, terá o posicionamento incluído nesta matéria.

O caso

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado na noite deste domingo (25) para atender ao pedido de socorro de uma moradora após um incêndio ter início em um dos apartamentos no Condomínio Alegro Montenegro, na Estrada do Tapanã.

Uma moradora da torre onde fica o apartamento que foi tomado pelas chamas conseguiu sair a tempo de casa, juntamente com um bebê, cachorro e a mãe. Ela disse que o pânico tomou conta da vizinhança.