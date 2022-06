Cabo da Polícia Militar é baleado durante tentativa de assalto, em Icoaraci

Um cabo da Polícia Militar do Pará (PMPA), identificado apenas como Arthur, foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã deste domingo (5), no distrito de Icoaraci, em Belém. Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), e de lá deverá ser transferido para o hospital Porto Dias. Ainda não há maiores informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

Segundo informações repassadas pela polícia, o cabo Arthur estava lavando seu carro, em Icoaraci, quando foi abordado por um homem que anunciou o assalto. Durante a ação, o militar acabou sendo atingido por pelo menos dois disparos de arma de fogo, um no braço e outro na região da barriga.

Ainda de acordo com as informações da polícia, um dos projéteis acabou ficando alojado no corpo do policial. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para a UPA. Por conta da bala alojada, ele será transferido para o hospital Porto Dias, onde deverá passar por cirurgia.

O criminoso fugiu do local e ainda não foi localizado. Qualquer informação que ajude a identificar o suspeito deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.