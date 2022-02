Cabeleireiro é encontrado morto pelo irmão dentro de vila, em Ananindeua

Um cabeleireiro de 42 anos foi encontrado morto dentro de uma vila no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Seu irmão foi quem encontrou o corpo. A Polícia Científica do Pará foi acionada para na manhã desta segunda-feira (14) para atender a ocorrência.

Raimundo Mateus da Silva Junior, de 42 anos, morreu no local. O homicídio ocorreu em uma vila na passagem São Benedito, cujo acesso é pela rua Osvaldo Cruz. Policiais civis e militares estão no local.

Ainda de acordo com a PM, as primeiras informações indicam que ele foi golpeado, provavelmente com uma faca. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.