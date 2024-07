Caçamba derruba árvore após pneu furar na avenida Doutor Freitas, em Belém

Uma caçamba derrubou uma árvore que fica no canteiro central da avenida Doutor Freitas, entre a Marquês de Herval e a Passagem do Arame, no bairro da Pedreira, em Belém, na manhã desta quinta-feira (25/7). De acordo com as autoridades, o pneu do automóvel furou e para que nenhum outro veículo fosse atingido, o condutor jogou a caçamba contra o vegetal. Não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Militar, a Guarda Municipal de Belém e o Corpo de Bombeiros (CBMPA) foram acionados ao caso. A árvore e o automóvel que a derrubou já foram retirados da via, que vai direção a Senador Lemos, e o fluxo segue normalmente, segundo a polícia.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e também do Corpo de Bombeiros. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.