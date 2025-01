Buscas por vítimas do desabamento da ponte no Maranhão serão suspensas, informa Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil (MB) anunciou que, a partir desta quarta-feira (8), serão suspensas as buscas e resgates das vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Maranhão. Segundo a MB, a decisão ocorre​ após um intenso trabalho que foi retomado no último dia e envolveu uma força-tarefa composta por militares da Marinha, Corpo de Bombeiros de diversos estados, e apoio de outras instituições, como a Petrobras/Transpetro.

Durante esse período, as equipes realizaram uma varredura minuciosa no leito do rio Tocantins, com o uso de embarcações, drones subaquáticos e aéreos, além de 64 mergulhadores especializados. O trabalho de resgate já localizou 14 vítimas mortas e um sobrevivente. Três pessoas seguem desaparecidas.

Buscas por vítimas do desabamento da ponte no Maranhão serão suspensas Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil Foto: Divulgação/ Marinha do Brasil

Apesar dos esforços, a necessidade de abrir as comportas da barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito para garantir a segurança da usina e das comunidades ao redor torna impossível a continuidade das buscas após esta terça-feira (7). Caso não sejam encontrados novos indícios que possibilitem a localização das vítimas até essa data, as operações serão suspensas, mas podem ser retomadas em caso de novas informações.

A Marinha do Brasil informou ainda que, após a suspensão das buscas, continuará a atuar na área, realizando fiscalizações e garantindo a segurança da navegação e a proteção ambiental.

A MB também se solidariza com as famílias das vítimas e disponibiliza canais de comunicação para informações sobre a segurança nas vias navegáveis e prevenção de riscos ambientais: Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185), Capitania dos Portos do Maranhão (0800-098-8432 e (98) 2107-0121), e Agência Fluvial de Imperatriz ((99) 3525-3391).