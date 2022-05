Buscas por adolescente que desapareceu no Ver-o-Rio serão retomadas neste sábado

Mergulhadores do Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF), do Corpo de Bombeiros do Pará, irão retomar, na manhã deste sábado (21), as buscas pelo adolescente de 17 anos que desapareceu por volta das 11h30 desta sexta-feira (20), após mergulhar na baía do Guajará, em frente ao complexo Ver-o-Rio, bairro do Umarizal, em Belém. Ele teria ido tomar banho após sair da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Augusto Montenegro, onde estuda, no bairro do Telégrafo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou, na noite desta sexta-feira, que “realizou as buscas superficiais e submersas no local, as mesmas serão retomadas neste sábado”.

No momento do desaparecimento, o adolescente estaria acompanhado de outros amigos, responsáveis por acionar a família. O complexo Ver-o-Rio não possui nenhuma placa alertando sobre os riscos de se mergulhar na área. Nelson Araújo, tio do jovem, contou que ele sabia nadar. “O que os amigos contaram é que ele estava indo e vindo até o meio do rio e, numa dessas, ele não voltou mais”, relatou o tio, bastante abalado.



Um vídeo gravado por pessoas que estavam no local mostra o momento em que os amigos fizeram buscas​​ por conta própria e apontavam em que parte do rio teriam visto o adolescente pela última vez. Foi neste local que os bombeiros concentraram as buscas. Numa segunda gravação, à qual a reportagem teve acesso na noite desta sexta-feira, o jovem aparece dando saltos no rio.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Belém (GMB) acompanharam os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Enquanto as buscas eram realizadas, familiares fizeram uma corrente de orações para que o adolescente fosse encontrado.