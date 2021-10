Bombeiros encontram corpo de jovem desaparecido no Ver-o-Rio, em Belém

O corpo de Patrick Oliveira Ribeiro, de 22 anos, foi encontrado por uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros no final da manhã desta sexta-feira (22). O jovem havia desaparecido na Baía do Guajará, nas margens do Complexo Ver-o-Rio, na noite de quinta-feira (21), por volta das 22h.

A vítima, que trabalhava em um lava-jato no bairro de Val-de-Cans, mergulhou nas águas turvas do rio para encontrar o celular de um desconhecido. Acompanhado de um amigo, que preferiu se identificar apenas pelo prenome "Diogo", o jovem teria optado por continuar tomando banho no local e pouco depois desapareceu.

Diogo conta que os dois estavam sentados na mureta quando perceberam que outros dois desconhecidos perderam um smartphone na baía. "Na hora, a gente se aproximou e resolveu ajudar os rapazes (que nós não conhecíamos). Encontramos o celular, mas o Patrick decidiu continuar no rio, na beira", conta.

Patrick, então, disse que iria atravessar até o píer, onde algumas embarcações de grande porte atracam, a poucos metros da margem. O jovem chegou até o objetivo, mas não retornou mais. "Ele chegou e conseguiu tocar lá, mas a maré tava muito cheia. Lembro que ele me chamou duas vezes e depois sumiu. Como ele era muito brincalhão, no início até pensei que fosse brincadeira dele, mas depois ele não voltou mais", relembra.