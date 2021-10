Jovem mergulha para recuperar celular e desaparece no complexo Ver-o-Rio, em Belém

Patrick Oliveira Ribeiro, de 22 anos, desapareceu após mergulhar nas águas da baía do Guajará, na noite desta quinta-feira (21), próximo ao complexo Ver-o-Rio, em Belém. Patrick mergulhou, a princípio, para ajudar a recuperar o celular de um rapaz que havia perdido o aparelho, mas acabou optando por ficar tomando banho no local. Porém, na hora do retorno, se desequilibrou, caiu e pode ter sido empurrado pela correnteza. O jovem ainda não foi localizado.

Patrick mergulhou apenas para ajudar um rapaz a recuperar um celular (Divulgação / Redes Sociais)

Desde o momento do acidente, um amigo que estava com ele disse que ligou para o Corpo de Bombeiros Militar. Porém, a princípio, a resposta é de que devido ao horário, não haveria como fazer um mergulho para as buscas, que teria ficado marcado para às 6h desta sexta-feira (22).

Segundo testemunhas, desde esse horário, já havia familiares e outros amigos de Patrick esperando para acompanhar as buscas, que teriam iniciado somente um pouco antes das 10h, quando uma equipe de mergulhadores chegou ao local.

