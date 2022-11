Buscas por adolescente desaparecida após acidente no rio Tapará, em Santarém, são encerradas

Após três dias de buscas pelo corpo da jovem de 17 anos no rio Tapará, braço do Rio Amazonas, em Santarém, oeste do estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará encerrou as buscas no final do dia desta quarta-feira (9). Kathelen Ariely Ribeiro Pinto encontra-se desaparecida após um acidente envolvendo um micro-ônibus que caiu no rio, por volta das 4h30 da manhã do último dia 7 de novembro, enquanto embarcava em uma balsa, no porto do distrito de Santana do Tapará.

Os três dias de buscas foram realizados por equipes de bombeiros do 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Santarém (4º GBM), com apoio de uma equipe da Marinha do Brasil. Os corpos das outras 5 vítimas do acidente foram resgatados ainda na manhã da segunda-feira, dia do acidente. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O tenente Moreira, do 4ºGBM, informou à Redação Integrada de O Liberal que após o terceiro dia de buscas, que foi focado nas margens do rio, a equipe deu por encerrada a procura e caso haja algum indício, eles voltam a mergulhar.

"Critério de período de busca é área varrida. O mergulho em ambientes abertos, como foi o caso, se dá no período de 72h. Corpos acima de 24h de baixo de água produzem gases e tendem a submergir caso não estejam presos. Se estivesse preso onde houve o acidente, já teríamos encontrado, pois foi realizado a busca em todo trapiche", explicou o tenente Moreira.

As outras cinco vítimas mortas no acidente — sendo quatro da mesma família e moravam na mesma casa —, tiveram um velório coletivo no salão paroquial da igreja São Pedro, no bairro Esperança, na terça-feira (8). Na sequência, todos foram sepultados em um enterro coletivo, num cemitério na região do planalto santareno.

Durante a despedida, dor e comoção marcaram as despedidas da família que sofreu o acidente enquanto voltava de um culto de ação de graças, organizado pelo pai da adolescente que ainda está desaparecida, Francisco de Brito. “Eu disse para o meu irmão que se conseguisse comprar minha casa, iria fazer um culto para agradecer. Como consegui além disso, chamei todo mundo. Todos foram convidados para este momento de muita alegria e foi um dia maravilhoso, nunca iria imaginar que acabaria em tragédia”, contou.

LEIA MAIS SOBRE O ACIDENTE NO RIO TAPARÁ

Veja os nomes das vítimas do acidente

Mortos

Evelyn Andressa Ribeiro Calderaro, 20 anos

Ian Kayke Ribeiro Calderaro, 15 anos

Alana Kamile Ribeiro Calderaro, 6 anos

Adrienne de Jesus Ribeiro, 33 anos

Aline ( sem divulgação do sobrenome), 15 anos

Desaparecida

Kathelen Ariely Ribeiro Pinto, 17 anos

Sobreviventes

Jhonatan Nogueira Brasil, 29 anos

Maria Neves de Jesus Ribeiro, 60 anos

Rosivaldo Neves Serrano, 61 anos

Edson Ribeiro Oliveira, 10 anos

Albert Lucas Ribeiro da Rocha, 17 anos

Marcelo Lopes Maés, 40 anos (Motorista)