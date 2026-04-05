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Polícia

Buscas a bebê desaparecido completam 11 dias em Eldorado dos Carajás

José Arthur Barros, de um ano e seis meses, está desaparecido desde a tarde do dia 26 de março.

O Liberal
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Polícia e comunidade de Eldorado dos Carajás buscam pistas que possam levar ao paradeiro do bebê José Arthur Sousa Barros, de 1 ano e 6 meses. (Reprodução)

As buscas ao bebê José Arthur Sousa Barros, de 1 ano e 6 meses, completam 11 dias neste domingo de Páscoa (05), no município de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. A criança foi vista pela última vez no dia 26 de março, por volta das 17h, enquanto brincava na porta de casa, na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana.

A Polícia Civil informou que as buscas continuam, por meio da Superintendência Regional de Carajás e da Delegacia de Eldorado dos Carajás, assim como as investigações sobre o caso.

"A instituição destaca que novas diligências podem ser realizadas em áreas adjacentes. Paralelamente, equipes atuam em outras frentes investigativas, como análise de imagens de câmeras de segurança, levantamento de veículos que passaram pela região no horário do desaparecimento e diligências em locais de circulação de passageiros", informou a instituição.

O órgão reforçou a necessidade da população contribuir com informações que possam ajudar nas investigações. Qualquer pessoa pode ser repassá-las, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia (181).

RELEMBRE - Familiares, amigos e equipes de resgate realizam buscas na região desde o dia do sumiço. Segundo a família, José Arthur desapareceu enquanto estava próximo à residência. A principal linha inicial levantada por moradores é a possível passagem de um carro suspeito no momento do sumiço. As buscas se concentram em áreas de mata próximas ao local onde a criança foi vista pela última vez.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) realizam varreduras, com apoio de drones para monitoramento aéreo. Além disso, cães farejadores passaram a ser utilizados para tentar localizar pistas.

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