Brincadeira com bombinhas mata adolescente de 16 anos em Paragominas

Na manhã da última sexta-feira, 03, uma brincadeira infantil terminou em tragédia no município de Paragominas, sudeste paraense, após um adolescente de 16 anos se ferir gravemente com a explosão de bombinhas e morrer quase que instantaneamente. Segundo o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o rapaz identificado como Reginaldo Filho, estava brincando com alguns amigos no bairro Vila Rica, estourando os artefatos de pólvora dentro de um cano de alumínio, momento em que a explosão das bombinhas acabou matando o adolescente.

"Desde ontem, tinham crianças brincando com bombas, colocando as bombinhas dentro desse cabo de vassoura de latão", disse o sargento F. Silva que, no local da tragédia, mostrava o tubo de metal que ficou retorcido com a brincadeira. "Segundo informações dos vizinhos, eles colocaram umas quinze bombinhas aqui dentro e atearam fogo. Com a combustão, explodiu no sentido contrário, e os estilhaços vieram na garganta dele", explicou o policial do 19º BPM.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da equipe do Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que analisou o local do acidente e removeu o corpo de Reginaldo.