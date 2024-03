Briga por causa de isqueiro termina com um morto no Pará; suspeitos foram presos

Agnaldo Modesto Veloso foi​ assassinado a tiros e golpes de canivete na noite da última quarta-feira (27), no setor Montenegro, próximo a um supermercado na rua Central, em São Félix do Xingu, no sudeste paraense. Com base em imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, as polícias Civil e Militar prenderam dois suspeitos do crime, que, segundo a polícia, confessara​m a autoria do homicídio.

Danilo Santos Silva e Lucas Santos da Silva, apresentados pelo 36º Batalhão de Polícia Militar, foram encontrados escondidos em uma casa no próprio setor Montenegro. Embora as armas do crime não tenham sido localizadas, a moto usada pela dupla foi recuperada pela Polícia Civil em uma área de mata próxima.

O motivo do crime, revelado durante o interrogatório dos suspeitos, teria sido uma briga por conta de um isqueiro. Segundo Danilo e Lucas, a discussão começou em um bar, onde Agnaldo teria se exaltado e confrontado os dois suspeitos. Irritados, um deles o feriu inicialmente com um canivete. A vítima tentou se defender com um facão, enquanto os suspeitos foram buscar uma arma de fogo, resultando no homicídio investigado.

Ainda durante a realização dos procedimentos policiais na delegacia da cidade, Danilo também confessou ser membro da facção Comando Vermelho, enquanto Lucas declarou que ainda não foi formalmente “batizado” pela organização. O caso continua sob investigação para esclarecer todos os detalhes que envolvem o assassinato.

Com informações do site Fato Regional.