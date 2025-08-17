Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Briga generalizada termina com mulher esfaqueada em Parauapebas

A ocorrência foi registrada com base nos crimes de lesão corporal, resistência, desacato e perturbação da ordem pública

O Liberal

Uma mulher ficou ferida durante uma briga generalizada na madrugada de sábado (16), no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, no sudeste paraense. A confusão começou entre duas mulheres e se espalhou, envolvendo mais pessoas.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h, na avenida Nicodemos, e encontrou o chão tomado por garrafas quebradas e duas mulheres em luta corporal. Segundo a PM, os envolvidos estavam embriagados e exaltados.

Durante a intervenção, Lezdiane Alves de Brito foi algemada por estar arremessando objetos contra a casa de Orleane Basílio Vieira. Já Catyane Alves de Brito sofreu uma perfuração no ombro esquerdo causada por faca, recebeu atendimento médico no hospital e depois foi levada à delegacia.

A ocorrência foi registrada com base nos crimes de lesão corporal, resistência, desacato e perturbação da ordem pública.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher ferida

parauapebas

sudeste paraense
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Briga generalizada termina com mulher esfaqueada em Parauapebas

A ocorrência foi registrada com base nos crimes de lesão corporal, resistência, desacato e perturbação da ordem pública

17.08.25 22h43

POLÍCIA

Comandante de empurrador que atingiu obras da nova ponte Outeiro–Icoaraci é preso em Belém

Mário Lima foi localizado na casa de familiares, no bairro da Cremação, no final da tarde deste domingo (17)

17.08.25 21h49

POLÍCIA

Mulher esfaqueia o próprio companheiro no sudeste paraense

A suspeita foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis

17.08.25 18h57

POLÍCIA

Homem é vítima de tentativa de homicídio em Parauapebas

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. O estado de saúde da vítima, no entanto, não foi informado.

17.08.25 18h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

PATINETES

Golpe com QR Code em patinetes elétricos é registrado em Belém

Empresa alerta que pagamentos só devem ser feitos dentro do aplicativo oficial

17.08.25 14h51

COLISÃO

Rebocador atinge parte de obra na nova ponte que liga Outeiro a Icoaraci; embarcação foi apreendida

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) informa que a empresa envolvida no ocorrido é reincidente e foi notificada

17.08.25 14h43

FACÇÃO

Integrante do Comando Vermelho, 'Biruta' é preso por suspeita de morte de policial em Belém

As investigações também o apontam como envolvido na tentativa de homicídio de um policial militar

17.08.25 9h08

POLÍCIA

Polícia prende dupla suspeita de tentativa de latrocínio contra investigador da PC em Belém

De acordo com a polícia, o crime ocorreu em um estabelecimento comercial, quando os suspeitos anunciaram um assalto para roubar um cordão de ouro da vítima

16.08.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda