Briga generalizada termina com mulher esfaqueada em Parauapebas
Uma mulher ficou ferida durante uma briga generalizada na madrugada de sábado (16), no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, no sudeste paraense. A confusão começou entre duas mulheres e se espalhou, envolvendo mais pessoas.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 5h, na avenida Nicodemos, e encontrou o chão tomado por garrafas quebradas e duas mulheres em luta corporal. Segundo a PM, os envolvidos estavam embriagados e exaltados.
Durante a intervenção, Lezdiane Alves de Brito foi algemada por estar arremessando objetos contra a casa de Orleane Basílio Vieira. Já Catyane Alves de Brito sofreu uma perfuração no ombro esquerdo causada por faca, recebeu atendimento médico no hospital e depois foi levada à delegacia.
A ocorrência foi registrada com base nos crimes de lesão corporal, resistência, desacato e perturbação da ordem pública.
