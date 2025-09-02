Briga de casal termina com casa incendiada em São Miguel do Guamá

Uma briga de casal terminou com o incêndio de uma casa na segunda-feira (1º/9), na rua da Conquista, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 42º Batalhão se deslocou ao local após ter sido acionada e, ao chegar no endereço, encontrou moradores tentando apagar as chamas no imóvel.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) também foi comunicado sobre o ocorrido e conseguiu conter o fogo. Valentim Reis Braga Júnior, de 29 anos, que morava na casa, precisou ser socorrido até o hospital.

Segundo a PM, Valentim relatou aos agentes que estava dormindo quando a companheira, Vilma do Socorro Gama Souza, 37, pegou um pedaço de madeira e o golpeou na cabeça.

A suspeita foi levada até a delegacia e confessou que ateou fogo no imóvel e também esfaqueou a vítima. Ainda conforme as autoridades, a principal hipótese é de que ela tenha cometido o crime por conta de Valentim, supostamente, ter quebrado a motocicleta de Vilma.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.