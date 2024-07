Braço de homem é semidecepado após golpe de terçado em Santarém

Um homem identificado como Antônio Júnior Rocha Ramos, 40 anos, teve parte do braço semi decepado após ser atacado com golpes de terçado em um bar no bairro Santarenzinho, em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu na noite de domingo (14/07), quando a vítima estava na Avenida Olavo Bilac e foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta. Câmeras de segurança registraram a fuga do suspeito, juntamente com uma mulher.

As pessoas que estavam no bar acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas encaminharam Antônio para o hospital do município com o antebraço semi decepado e com outro ferimento que atingiu a região próxima ao ombro. Assim que chegou ao hospital, a vítima teria passado por cirurgia para reconstituir o membro e ficará internado até se recuperar.

Familiares da vítima relataram que o ataque teria sido motivado por vingança, devido um desentendimento entre a vítima e o suspeito. Imagens feitas por pessoas que estavam no local mostram Antônio caído no chão ensanguentado após ser ferido no braço. Outra imagem registrada por câmeras mostram o suspeito saindo do bar e subindo em uma moto. Ele joga o terçado no chão. Uma mulher passa na hora, pega a arma branca, sobe na moto e vai embora junto com o suspeito. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.