Polícia Ambiental apreende 45 galos de briga e R$ 10 mil em Vigia

Policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) apreenderam 45 galos de briga, na tarde de sábado (12), no município de Vigia, no nordeste paraense. A partir de uma denúncia anônima indicando a existência uma rinha de galo naquele município, onde estaria ocorrendo um torneio de fim de ano, o BPA organizou a operação, batizada de Artemis, o nome da deusa grega que protege os animais. Coordenada pelo major Jeremias Moura, comandante do BPA, a ação contou com dez policiais. Eles, que usaram três viaturas e um micro-ônibus, se deslocaram, na manhã de sábado, para Vigia.

O local onde ocorria as brigas é de difícil acesso, numa região de mata e distante do centro urbano do município. Ao chegarem à fazenda, os policiais militares do BPA encontraram cenas de maus-tratos aos animais. Cerca de 50 pessoas participavam da rinha como possíveis apostadores e organizadores. Com eles, os militares encontraram dinheiro em espécie, totalizando R$ 10 mil. Também foram recolhidos anabolizantes e drogas para os galos, além de gaiolas, esporões e objetos para controle dos animais, e anúncios da rinha.

A operação foi finalizada, à noite, no prédio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) - unidade da Polícia Civil (antiga Dema), em Belém, com a apresentação de 14 suspeitos que estavam com altas quantias de dinheiro ou sem documento de identificação. O delegado Goldemberg instaurou inquérito policial para apurar o crime de maus-tratos a animais. Os acusados podem ser punidos com três meses a um ano de detenção, e multa. E os 45 galos serão transferidos para algum órgão de proteção, onde vão receber cuidados veterinários.