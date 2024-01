Bombonzeiro é executado a tiros no Guamá, nesta quarta (17)

No começo da noite desta quarta-feira (17), Ícaro Alessandro Souza da Paixão, de 26 anos, acabou morrendo ao chegar ao Hospital do Pronto Socorro Municipal do Guamá, em virtude do baleamento sofrido por ele no final da tarde na passagem Sururina, no mesmo bairro. Conhecido pelo apelido de "Mamão", Ícaro trabalhava como bombonzeiro e foi executado por dois homens em uma moto em frente à casa onde residia com a família. Ele deixa esposa e filho de 3 anos.

Segundo a família, muito abalada com a morte do rapaz, quando foi transportado às pressas para receber atendimento no HPSM do Guamá, a vítima encontrava-se muito fragilizada em virtude dos disparos que recebeu. Familiares de Ícaro concentraram-se na frente do Pronto Socorro e se emocionaram muito ao tomar conhecimento do falecimento dele.

Disparos

Ícaro já havia sido preso por assalto, mas há anos. Segundo familiares dele, o rapaz levava outra vida e vinha trabalhando na venda de bombons, regularmente. De acordo com as primeiras informações sobre o caso, dois homens teriam chegado ao local onde Ícaro estava e fizeram disparos contra ele.

O crime aconteceu perto da casa da vítima, bem próximo da calçada de uma igreja evangélica, na esquina da passagem Sururina com a avenida 25 de Junho. No local do homicídio, até o começo da noite era possível observar sangue da vítima na pista da via pública, perto de uma motocicleta. Imagens do crime circularam pelas redes sociais. Pelas fotos do crime, os tiros atingiram a área da cabeça da vítima. Mas, somente exame detalhado a cargo de peritos da Polícia Científica irão indicar com exatidão os locais das perfurações no corpo do rapaz.

Investigações

Após o crime, a Polícia Militar compareceu ao local da ocorrência. No caso, três guarnições do 37º Batalhão da Polícia Militar (37º BPM). Os policiais iniciaram as buscas por informações sobre o fato, ao longo daquele perímetro da cidade. No entanto, entre os moradores da área prevaleceu a lei do silêncio, com medo de que qualquer informação sobre o caso resultasse em alguma forma de retaliação.

Como parte dessa ação, o comandante do 37º BPM esteve na área. Ele passou a levantar informações sobre os suspeitos, e a PM deverá reunir imagens de câmeras de segurança da via pública para ver se consegue identificar os autores dos disparos contra Ícaro.

A partir da morte da vítima, a Divisão de Homicídios da Polícia Civil deverá iniciar investigações sobre o caso. A PC informou, por meio de nota, que à noite desta quarta-feira, que equipes da Seccional do Guamá trabalham para identificar os envolvidos no crime.