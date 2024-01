Guarda municipal é baleado pela companheira no bairro do Guamá

O guarda municipal Ivanhoé de Souza, 51 anos, sofreu uma tentativa de homicídio, na manhã desta quarta-feira (17), no bairro do Guamá, na capital paraense. O homem foi alvejado com quatro tiros pela companheira: um braço, outro no abdômen e outros dois de raspão. A suspeita, que não teve o nome informado, foi presa pelo crime, que ocorreu no apartamento do casal, localizado na avenida José Bonifácio.

Uma guarnição do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) para verificar a denúncia de um disparo de arma de fogo vindo do imóvel. Os militares se dirigiram até o local e chegando lá encontraram com a companheira de Ivanhoé descendo do prédio. Segundo a polícia, ela confessou o crime e relatou que o guarda municipal teria, supostamente, agredido ela e que, por conta disso, atirou nele.

No apartamento, os policiais encontraram Ivanhoé ensanguentado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Em nota, a Guarda Municipal de Belém (GMB) disse à reportagem que o estado de saúde do agente é grave.

Ainda conforme o comunicado da GMB, Ivanhoé estava de folga no momento do ocorrido. A arma pela qual os disparos foram efetuados e atingiram a vítima, é de uso pessoal do agente, uma pistola 9mm. A suspeita entregou o armamento à PM dentro de uma bolsa.

A suspeita e a arma do crime foram apresentadas na Seccional do Guamá, onde o caso foi registrado. De acordo com as autoridades, a mulher já tinha registrado um Boletim de Ocorrência contra Ivanhoé por agressão. Inclusive, vizinhos relataram à polícia terem escutado brigas do casal e barulho de disparo de arma de fogo em outras ocasiões.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. A instituição informou que a mulher foi apresentada pela Polícia Militar e presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. O caso é investigado pela Seccional do Guamá.