Idosa de 70 anos é encontrada morta no bairro do Icuí Guajará

Rosalina Rodrigues Santos, 70, foi encontrada morta, na noite desta terça-feira (16), na residência onde morava, na avenida Independência, bairro do Icuí Guajará. A equipe da Divisão de Homicídios foi até ao local, assim como peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A causa da morte pode ser mal súbito ou homicídio.

Essa informação só poderá ser esclarecida após o resultado da necropsia.O corpo de Rosalina foi encontrado dentro da casa, entre a cozinha e o quarto. A filha da idosa, Jodelma Rodrigues, informou à reportagem que por volta de 20h teve conhecimento de que sua mãe estava sumida e não abria a porta da casa para ninguém.

Pela manhã, por volta de 6h, um homem identificado apenas como Junior, que é conhecido como companheiro de Rosalina, teria ido até a residência, batido na porta, mas não conseguiu entrar na casa, pois ela não abriu e ele disse à polícia que não tinha chave.Um morador do local disse que Júnior teria levado um mocotó para a companheira, mas como não conseguiu acesso a casa, pediu para um vizinho guardar na geladeira. À noite, Junioir retornou para casa e mais uma vez não conseguiu falar com Rosalina. A filha dela foi chamada e autorizou que a casa fosse arrombada.

"Os próprios vizinhos ajudaram a arrombar, quando entramos o corpo dela estava no chão”, recorda a filha. Para a polícia, Junior informou que não tinha mais uma relação amorosa com Rosalina, mas a filha da idosa nega e diz que ele morava na casa.

"A minha mãe tinha um caso com ele desde quando o meu pai era vivo. Quando o meu pai morreu ele se meteu na casa, mas ele também tem outra família. Ele ficava se dividindo”, disse a filha da idosa.

O perito Cordeiro, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves informou que a causa da morte só será esclarecida após o exame de necropsia. “Nós não encontramos, inicialmente, vestígios de violência. A casa estava toda arrumada. Mas ainda não podemos descartar a hipótese de homicídio, pois ela pode ter sido asfixiada, mas tudo será esclarecido após o resultado da necropsia”, pontua o perito. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios.