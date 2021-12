Bombeiros são acionados para princípio de incêndio em imóvel no Comércio de Belém

Um princípio de incêndio foi registrado, na manhã desta quarta-feira (8), no Centro Comercial e Histórico de Belém. O caso ocorreu na rua Campos Sales. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado para averiguar a situação e garantir a segurança no local. Ninguém se machucou.

O caso ocorreu no segundo andar de uma loja de confecções. Muita fumaça começou a sair do imóvel e comerciantes do entorno precisaram se afastar. A situação foi controlada a tempo, em cerca de 30 minutos, com ajuda de pessoas próximas usando extintores de incêndio, até a chegada dos bombeiros.

No local, os trabalhadores da loja atingida não quiseram comentar o assunto.