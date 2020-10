Bombeiros são acionados para conter incêndio no Jurunas

Um incêndio atingiu uma casa em uma pequena vila localizada na alameda Silva, entre a rua Fernando Guilhon e a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, em Belém, na manhã desta quarta-feira (21). O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

O incidente aconteceu por volta das 8h30. A dona de casa Marielma Nonato, moradora da casa onde o fogo começou, contou que estava no andar de cima quando escutou o barulho de uma pequena explosão vindo da cozinha, no andar de baixo. "Aí o botijão de gás começou a cuspir muito fogo pra cima e o fogo foi se espalhando", contou. Ela estava com o filho no colo quando tudo aconteceu.

Uma vizinha que preferiu não ser identificada afirmou que os próprios moradores da vila agiram para combater as chamas, despejando caixas d'água para tentar controlar o fogo. "Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tava bem mais controlado, mas ela (Marielma) ainda estava presa no segundo andar, com o filho. Eles quebraram uma parte do segundo andar e resgataram os dois", relatou.

Boa parte da residência ficou destruída. Apesar do susto, não houve vítimas nem feridos. Equipes da Equatorial Energia estiveram no local após o incidente para consertar a rede elétrica e evitar curtos-circuitos.