Bombeiros localizaram corpo de homem desaparecido em Icoaraci

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que localizaram, às 14 horas deste sábado (11), o corpo de um homem em Icoaraci. As buscas foram realizadas pelo 1º Grupamento Marítimo, e a ocorrência foi repassada para o Instituto Médico Legal.

Ainda não há detalhes sobre a identidade do homem, que estava desaparecido desde a sexta-feira (10), e nem sobre as circunstâncias do afogamento dele.