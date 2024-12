Bombeiros localizam motos e carreta de agrotóxicos após queda de ponte entre Maranhão e Tocantins

As equipes de resgate continuam os trabalhos na área do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Maranhão e Tocantins. Na manhã desta quinta-feira (26), mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão localizaram duas motocicletas modelo Triton, uma moto Biz e uma carreta carregada com agrotóxicos no leito do rio Tocantins. A retirada dos veículos será planejada para evitar riscos ambientais.

Até o momento, seis óbitos foram confirmados — quatro mulheres e dois homens. Uma pessoa foi resgatada com vida e encaminhada ao hospital, enquanto 11 continuam desaparecidas. As buscas, coordenadas pela Marinha do Brasil, incluem mergulhadores especializados e equipes de apoio logístico.

Além disso, a equipe CBRN da Marinha realizou a coleta de amostras de água, com o objetivo de avaliar os impacto​s ambientais do acidente, especialmente em virtude da carreta de agrotóxicos encontrada submersa. Barreiras de contenção foram instaladas por empresas especializadas, para minimizar a contaminação no rio.

A Polícia Federal também está no local desde ontem (25), utilizando recursos tecnológicos e realizando perícias para determinar as causas do colapso da estrutura. Mais de 90 profissionais estão envolvidos na operação de resgate, que segue em ritmo acelerado.