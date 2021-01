Bombeiros encontram jovem desaparecido há 12 dias em área de mata fechada

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, por meio do 9° Grupamento Bombeiro Militar em Altamira (9º GBM/Altamira), puseram fim ao desaparecimento de Felipe das Chagas, de 26 anos, que durou 12 dias. O homem foi localizado com vida, mas muito debilitado, neste sábado (2), por moradores da região. Ele foi resgatado pelos militares do 9° GBM.

Com a ajuda de dezenas de populares, as buscas estavam sendo realizadas desde o último dia 23 de dezembro. O jovem foi encontrado em uma área de mata fechada na região do Assurini, zona rural do município de Altamira, no sudoeste paraense.

A vítima tem uma deficiência na fala e intelectual, o que foi apontado como uma das possíveis causas para o desaparecimento. Felipe estava desidratado e com hipotermia, além de diversos ferimentos pelo corpo.

Os militares realizaram o atendimento de primeiros socorros à vítima que foi transportada até a sede do município para receber atendimento médico.