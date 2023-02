Bombeiros encontram corpo de menino de 8 anos no Rio Tocantins

Um menino de 8 anos morreu no sábado (11), a princípio, por afogamento, no Rio Tocantins, em Tucuruí, município do sudeste do Pará. De acordo com testemunhas, a criança brincava nas águas e em dado momento desapareceu. O desaparecimento ocorreu por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros confirmou o achado do corpo próximo das 21h.

Populares e familiares acionaram os bombeiros militares logo que perceberam o sumiço da criança. Na ocasião, ele tomava banho no Rio Tocantins, e brincava na companhia de outras crianças. Segundo pessoas próximas, em um dos mergulhos, o garoto não veio mais à tona. Diversas pessoas passaram a procurá-lo, mas o esforço coletivo das pessoas não teve êxito nas águas.

Acionado, o Corpo de Bombeiros de Tucuruí designou uma equipe que encontrou o corpo da criança por volta das 21h do sábado. Familiares e amigos mantinham esperanças de encontrar a criança com vida, e esperavam os trabalhos dos bombeiros com expectativa. A comoção foi geral quando a notícia da morte circulou no município, na noite do sábado. O corpo seria velado na cidade de Tucuruí.